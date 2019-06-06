Нижегородская область может стать пилотным регионом при реализации реформы ТКО
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- РИА Новости
Соответствующие документы подписали губернатор Глеб Никитин и гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
«На заседаниях рабочей группы госсовета, руководителем которой я являюсь, мы уже сформировали более 40 предложений», — заявил Никитин.
По его словам, все мероприятия по обращению с ТКО должны привести к снижению тарифов.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове появился Общественный совет по вопросам вывоза ТКО.