Российским регионам предложат варианты расчёта тарифов на вывоз мусора

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Минприроды совместно с Минстроем, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой до конца месяца предложит регионам варианты расчёта при определении норматива накопления отходов для граждан. Об этом сообщает «Российская газета».
Российским регионам предложат варианты расчёта тарифов на вывоз мусора
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Мы чётко понимаем, сколько один человек может сформировать мусора, но насколько разная страна, разные населённые пункты и субъекты, разный уровень жизни и доходов. От уровня дохода во многом зависит, сколько формирует человек мусора», — заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, в сфере тарифообразования за обращение с твёрдыми коммунальными отходами остаётся много спорных вопросов.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове появился Общественный совет по вопросам вывоза ТКО.

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