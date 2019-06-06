Российским регионам предложат варианты расчёта тарифов на вывоз мусора
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- РИА Новости
«Мы чётко понимаем, сколько один человек может сформировать мусора, но насколько разная страна, разные населённые пункты и субъекты, разный уровень жизни и доходов. От уровня дохода во многом зависит, сколько формирует человек мусора», — заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, в сфере тарифообразования за обращение с твёрдыми коммунальными отходами остаётся много спорных вопросов.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове появился Общественный совет по вопросам вывоза ТКО.