В Челябинской области вынесли приговор экс-вожатой по делу о гибели ребёнка

Экс-вожатую детского лагеря «Ильмены» в Челябинской области признали виновной по делу о гибели ребёнка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Миасский городской суд приговорил обвиняемую к ограничению свободы сроком на полтора года.

Установлено, что летом 2018 года вожатая оставила детей без присмотра, зная, что те заняты опасной игрой. В результате один из мальчиков получил травму головы и скончался.

«Приговором суда девушка признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», — рассказали в прокуратуре.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Архангельске завели дело по факту смерти школьницы после занятий по физкультуре.