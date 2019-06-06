В Челябинской области вынесли приговор экс-вожатой по делу о гибели ребёнка
- РИА Новости
Миасский городской суд приговорил обвиняемую к ограничению свободы сроком на полтора года.
Установлено, что летом 2018 года вожатая оставила детей без присмотра, зная, что те заняты опасной игрой. В результате один из мальчиков получил травму головы и скончался.
«Приговором суда девушка признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», — рассказали в прокуратуре.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Архангельске завели дело по факту смерти школьницы после занятий по физкультуре.