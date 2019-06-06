Якушев оценил переход на эскроу-счета

Министр строительства Владимир Якушев в беседе с «Российской газетой» оценил переход на эскроу-счета.

«По нашим наблюдениям за тем, как реагирует рынок на переход, в первые месяцы этого перехода повышение цен, судя по всему, всё-таки произойдет», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

В настоящее время документы получают застройщики, которые смогут работать по старым правилам. Как пояснил Якушев, все нормативные документы приняты, работа будет проводиться на уровне субъектов.

«Сроки сжатые, поэтому в ближайшее время каждый проект должен быть оценён, и субъект должен понимать, будет ли застройщик работать по старым правилам или же обратится в коммерческий банк, чтобы получить проектное финансирование», — добавил министр.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы полностью перейти на систему эскроу-счетов в долевом строительстве за два года.