СМИ: Нагрузка российских семей с детьми по выплатам долгов выросла на 25% за год

Короткая ссылка
Нагрузка российских семей с детьми по выплатам долгов за год увеличилась на 25%, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.
СМИ: Нагрузка российских семей с детьми по выплатам долгов выросла на 25% за год
  • © pixabay.com

По итогам III квартала 2018 года в среднем на одного человека приходилось около 2,5 тыс. рублей, взятых в кредит или из своих сбережений. В бездетных семьях показатель составлял 1,9 тыс.

В 2017 году соотношение заёмных средств в семьях с детьми и без равнялось 2 тыс. и 1,5 тыс. рублей на человека в месяц соответственно.

Ранее Newinform сообщало, что средний размер автокредитов, выданных российскими банками за март 2019 года, уменьшился на 7,9% — до 729,2 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить