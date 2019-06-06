СМИ: Нагрузка российских семей с детьми по выплатам долгов выросла на 25% за год

Нагрузка российских семей с детьми по выплатам долгов за год увеличилась на 25%, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

По итогам III квартала 2018 года в среднем на одного человека приходилось около 2,5 тыс. рублей, взятых в кредит или из своих сбережений. В бездетных семьях показатель составлял 1,9 тыс.

В 2017 году соотношение заёмных средств в семьях с детьми и без равнялось 2 тыс. и 1,5 тыс. рублей на человека в месяц соответственно.

Ранее Newinform сообщало, что средний размер автокредитов, выданных российскими банками за март 2019 года, уменьшился на 7,9% — до 729,2 тыс. рублей.