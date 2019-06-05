В центре Петербурга ограничат движение из-за открытия театральной олимпиады
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Меры затронут площадь Островского, улицу Зодчего Росси и переулок Крылова.
«Перекрытие движения связано с проведением автономной некоммерческой организацией «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» церемонии открытия Международной театральной олимпиады с 00:00 12 июня до 00:00 16 июня», — уточняется в тексте.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в столице ограничивали движение из-за марафона «Бегущие сердца».