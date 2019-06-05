Число видеокамер в Подмосковье выросло на 6 тысяч

Число видеокамер в системе «Безопасный регион» в Московской области выросло на 6 тыс. с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов.

Общее число таких устройств достигло 33 тыс. До конца года планируется установить и подключить к системе ещё около 9 тыс.

«Благодаря наличию этих видеокамер удалось создать «пространства безопасности» в населённых пунктах Московской области, которые охвачены видеонаблюдением и где жители могут чувствовать себя защищёнными», — сказал Пестов.

Ранее Newinform сообщало, что на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге заработали камеры фото- и видеофиксации.