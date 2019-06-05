В Астраханской области начался финальный этап соревнований «Воздушные рубежи — 2019»

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На полигоне Ашулук в Астраханской области начался финальный этап соревнований «Воздушные рубежи — 2019», сообщает телеканал «Звезда».
В Астраханской области начался финальный этап соревнований «Воздушные рубежи — 2019»
  • © Ульяна Соловьева
  • РИА Новости

В нём участвуют мастера радиотехнических войск. Своих представителей направили все военные округа и вузы Воздушно-космических сил.

Военнослужащие совершали марши, разворачивали радиолокационные станции, отражали нападение условного противника, выдавали целеуказание для средств поражения.

Было задействовано свыше 20 единиц техники, включая РЛС и средства автоматизации «Подлёт», «Фундамент-М», «Каста» и «Небо-М».

В состав судейской коллегии вошли представители командования войск ПВО-ПРО ВКС и объединений ВВС и ПВО военных округов.

Ранее ФАН сообщало, что стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» состоятся в сентябре.

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