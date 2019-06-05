В Крыму спасли туриста из Москвы, застрявшего на скале

Спасатели сняли со скалы в районе мыса Ай-Тодор туриста из Москвы, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошёл 4 июня. В службу спасения поступили данные о том, что на сложном скальном участке мужчина не может продолжить самостоятельное движение.

На место выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС».

«Спасатели проложили верёвочные перила длиной 50 м и с их помощью эвакуировали туриста в безопасное место. К счастью, 20-летний мужчина, житель Москвы, не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», — заявил глава министерства Сергей Шахов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Крыму спасли туристку из Москвы, повредившую ногу в горах.