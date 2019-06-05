Колокольцев вручил награды детям и подросткам за мужество и героизм

Короткая ссылка
Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награды детям и подросткам, проявившим мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.
Колокольцев вручил награды детям и подросткам за мужество и героизм
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Торжественная церемония прошла в Москве. Её посетили 20 ребят из десяти регионов. Им вручили почётные грамоты и ценные подарки.

«Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества — смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей — в полной мере присущи и совсем юным гражданам нашей страны», — заявил Колокольцев.

Он пожелал детям и подросткам здоровья и успехов в учёбе, а также поблагодарил их родителей и педагогов.

Ранее портал Newinform передавал, что в Ленинградской области наградили десятилетнего Илью Каулио, спасшего провалившуюся в полынью одноклассницу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить