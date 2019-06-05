Колокольцев вручил награды детям и подросткам за мужество и героизм

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награды детям и подросткам, проявившим мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Торжественная церемония прошла в Москве. Её посетили 20 ребят из десяти регионов. Им вручили почётные грамоты и ценные подарки.

«Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества — смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей — в полной мере присущи и совсем юным гражданам нашей страны», — заявил Колокольцев.

Он пожелал детям и подросткам здоровья и успехов в учёбе, а также поблагодарил их родителей и педагогов.

Ранее портал Newinform передавал, что в Ленинградской области наградили десятилетнего Илью Каулио, спасшего провалившуюся в полынью одноклассницу.