Эксперт оценил предложение запретить нарушителям ПДД пользоваться каршерингом

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с сайтом «Москва 24» оценил предложение запретить злостным нарушителям правил дорожного движения пользоваться услугами каршеринга.
Эксперт оценил предложение запретить нарушителям ПДД пользоваться каршерингом
  • РИА Новости

«Целый ряд ДТП с машинами каршеринга говорит о том, что компаниям нужно усилить контроль за людьми, которым они доверяют право управления автомобилем», — заявил он.

По словам Моржаретто, создание базы с данными нарушителей будет способствовать снижению числа аварий.

Ранее председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News прокомментировал инициативу запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться каршерингом.

Как считает эксперт, создание единой цифровой базы проверки клиентов поможет минимизировать случаи, когда к управлению автомобилем допускаются граждане, которые регулярно нарушают правила.

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