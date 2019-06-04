Эксперт оценил предложение запретить нарушителям ПДД пользоваться каршерингом
- РИА Новости
«Целый ряд ДТП с машинами каршеринга говорит о том, что компаниям нужно усилить контроль за людьми, которым они доверяют право управления автомобилем», — заявил он.
По словам Моржаретто, создание базы с данными нарушителей будет способствовать снижению числа аварий.
Ранее председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News прокомментировал инициативу запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться каршерингом.
Как считает эксперт, создание единой цифровой базы проверки клиентов поможет минимизировать случаи, когда к управлению автомобилем допускаются граждане, которые регулярно нарушают правила.