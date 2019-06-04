В ОНК прокомментировали ситуацию с бездомной шведской писательницей
- © аккаунт Мии Йоханссон в Facebook
«Женщина ни на что не жалуется, довольна условиями содержания и едой. Переживала за свой внешний вид. Рассказывала, что, пока жила у вокзала, ела только молоко и чёрный хлеб», — отметил он.
По словам Мельникова, ОНК возьмёт под контроль ситуацию с Йоханссон.
«Мы обратились в шведское посольство в России, где нам сообщили, что гражданка с таким именем к ним не обращалась», — добавил он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Миа Йоханссон приехала в Россию в феврале этого года. По словам самой женщины, она родом из Швеции и является писательницей. Во время путешествия по Франции её ограбили, забрав все сбережения, однако женщина решила продолжить своё путешествие. После этого она якобы пересекла всю Европу и Украину, прежде чем задержаться в Москве.
В Москве она сначала жила в хостеле, а потом — на улице.