В ОНК прокомментировали ситуацию с бездомной шведской писательницей

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников навестил 58-летнюю шведскую писательницу Мию Йоханссон в отделе МВД по району Дорогомилово. Он рассказал в беседе с RT, что во вторник, 4 июня, будет судебное заседание по делу о высылке Йоханссон в Швецию.

«Женщина ни на что не жалуется, довольна условиями содержания и едой. Переживала за свой внешний вид. Рассказывала, что, пока жила у вокзала, ела только молоко и чёрный хлеб», — отметил он.

По словам Мельникова, ОНК возьмёт под контроль ситуацию с Йоханссон.

«Мы обратились в шведское посольство в России, где нам сообщили, что гражданка с таким именем к ним не обращалась», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Миа Йоханссон приехала в Россию в феврале этого года. По словам самой женщины, она родом из Швеции и является писательницей. Во время путешествия по Франции её ограбили, забрав все сбережения, однако женщина решила продолжить своё путешествие. После этого она якобы пересекла всю Европу и Украину, прежде чем задержаться в Москве.

В Москве она сначала жила в хостеле, а потом — на улице.