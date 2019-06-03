В Ижевске проверяют сообщения о жестоком обращении с пациентом в больнице

В Ижевске проверяют сообщения о жестоком обращении с пожилым пациентом в одной из больниц, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.

В минувшие выходные в соцсетях появилась информация о том, что медицинский персонал ГКБ №2 жестоко обращается с мужчиной, госпитализированным для операции.

Утверждается, в частности, что на ночь пациента привязывали к кровати.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, передаёт Udm-Info.ru.

Ранее стало известно, что в Мурманской области решили проверить сообщения об инвалиде, которому не удалось попасть в поликлинику.