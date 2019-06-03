Кронштадт превратят в один из крупнейших в мире островов-музеев
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По данным канала, строительные работы начнутся с форта «Александр I», более известного как «Чумной».
Как указал председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга Сергей Макаров, на объекте наблюдаются «серьёзные проблемы».
«Но это такой пласт российской истории, его нельзя бросить и не сделать!» — добавил он.
Отмечается, что проект по восстановлению исторических сооружений в регионе поддерживает народный артист РСФСР Михаил Боярский.
- Боярский о музее в Кронштадте: «Главное — не напортить!»
«Всё впереди, дай бог, чтобы не испортили ничего, что оставили нам наши великие предки, а только улучшили... «Главное — не напортить!» — вот, что должны помнить все, кто будет прикасаться к этой святой земле», — приводит RT слова актёра.
В будущем Кронштадт свяжут с Санкт-Петербургом туристические маршруты, к «Чумному» форту протянут канатную дорогу.
В декабре ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Петербурге появился музей малых подводных самоходных аппаратов.