Кронштадт превратят в один из крупнейших в мире островов-музеев

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Ряд объектов в Кронштадте, который на протяжении многих лет был закрытым городом, реконструируют. Как передаёт телеканал «Звезда», он превратится в огромный остров-музей с развитой инфраструктурой, в том числе с отелями и театром.
Кронштадт превратят в один из крупнейших в мире островов-музеев
  • ©Serguei Fomine/Global Look Press

По данным канала, строительные работы начнутся с форта «Александр I», более известного как «Чумной».

Как указал председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга Сергей Макаров, на объекте наблюдаются «серьёзные проблемы».

«Но это такой пласт российской истории, его нельзя бросить и не сделать!» — добавил он.

Отмечается, что проект по восстановлению исторических сооружений в регионе поддерживает народный артист РСФСР Михаил Боярский.

  • Боярский о музее в Кронштадте: «Главное — не напортить!»

«Всё впереди, дай бог, чтобы не испортили ничего, что оставили нам наши великие предки, а только улучшили... «Главное — не напортить!» — вот, что должны помнить все, кто будет прикасаться к этой святой земле», — приводит RT слова актёра.

В будущем Кронштадт свяжут с Санкт-Петербургом туристические маршруты, к «Чумному» форту протянут канатную дорогу. 

В декабре ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Петербурге появился музей малых подводных самоходных аппаратов.

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