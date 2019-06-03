Кронштадт превратят в один из крупнейших в мире островов-музеев

Ряд объектов в Кронштадте, который на протяжении многих лет был закрытым городом, реконструируют. Как передаёт телеканал «Звезда», он превратится в огромный остров-музей с развитой инфраструктурой, в том числе с отелями и театром.

По данным канала, строительные работы начнутся с форта «Александр I», более известного как «Чумной».

Как указал председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга Сергей Макаров, на объекте наблюдаются «серьёзные проблемы».

«Но это такой пласт российской истории, его нельзя бросить и не сделать!» — добавил он.

Отмечается, что проект по восстановлению исторических сооружений в регионе поддерживает народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Боярский о музее в Кронштадте: «Главное — не напортить!»

«Всё впереди, дай бог, чтобы не испортили ничего, что оставили нам наши великие предки, а только улучшили... «Главное — не напортить!» — вот, что должны помнить все, кто будет прикасаться к этой святой земле», — приводит RT слова актёра.

В будущем Кронштадт свяжут с Санкт-Петербургом туристические маршруты, к «Чумному» форту протянут канатную дорогу.

В декабре ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Петербурге появился музей малых подводных самоходных аппаратов.