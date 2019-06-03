АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.

Как передаёт ФАН, универсал будет обладать улучшенными характеристиками проходимости, дорожный просвет составляет 198 мм. Кузов оснащён защитным обвесом из прочного пластика. Машину оборудовали системой климат-контроля.

Кроме того, во всех комплектациях будет полный пакет шумоизоляции.

Как пишет «Российская газета», универсал с 1,6-литровым силовым агрегатом на 87 л. с. и «механикой» обойдется в сумму от 577 900 рублей.

Автомобиль со 106-сильным мотором и МКПП оценили в 592 900 рублей, версия с двигателем на 106 л. с. и автоматизированной механической трансмиссией будет стоить от 617 900 рублей.

Ранее АвтоВАЗ представил учебный седан Lada Granta, предназначенный для автошкол.

Осенью 2018 года в компании заявили, что новый вседорожный хетчбэк Lada Xray Cross будет стоить от 729 900 до 888 900 рублей.