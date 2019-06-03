На Бутовской линии начали укладку шпал из переработанного пластика

На открытом участке Бутовской линии Московского метрополитена начали укладку композитных шпал вместо традиционных деревянных.

Как сообщает «Вечерняя Москва», работы идут между «Улицей Скобелевской» и «Улицей Горчакова».

Композит — многокомпонентный материал, отличающийся особой прочностью. Для изготовления шпал используется переработанный пластик. Такие шпалы не проводят электроток и служат в пять раз дольше деревянных.

«Большая часть Бутовской линии проходит не под землёй, а на поверхности. Из-за этого её пути требуют больше внимания, так как подвержены влиянию осадков и перепадов температуры. Шпалы, изготовленные по новой технологии, повысят безопасность движения и надёжность инфраструктуры этой ветки», — цитирует главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

По его словам, всего планируется уложить более 11 тыс. композитных шпал до 2021 года, они заменят деревянные на всей протяжённости Бутовской линии.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве выделят участок для строительства объектов ТПУ «Лесопарковая».