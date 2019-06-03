На Бутовской линии начали укладку шпал из переработанного пластика

Короткая ссылка
На открытом участке Бутовской линии Московского метрополитена начали укладку композитных шпал вместо традиционных деревянных.
На Бутовской линии начали укладку шпал из переработанного пластика
  • ©mos.ru

Как сообщает «Вечерняя Москва», работы идут между «Улицей Скобелевской» и «Улицей Горчакова».

Композит — многокомпонентный материал, отличающийся особой прочностью. Для изготовления шпал используется переработанный пластик. Такие шпалы не проводят электроток и служат в пять раз дольше деревянных.

«Большая часть Бутовской линии проходит не под землёй, а на поверхности. Из-за этого её пути требуют больше внимания, так как подвержены влиянию осадков и перепадов температуры. Шпалы, изготовленные по новой технологии, повысят безопасность движения и надёжность инфраструктуры этой ветки», — цитирует главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

По его словам, всего планируется уложить более 11 тыс. композитных шпал до 2021 года, они заменят деревянные на всей протяжённости Бутовской линии.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве выделят участок для строительства объектов ТПУ «Лесопарковая».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить