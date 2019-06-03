СК возбудил дело из-за смерти школьника в лагере в Приамурье
- РИА Новости
«Дело возбуждено по ч. 1. ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»)», — цитирует сообщение РИА Новости.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее местные власти заявили о смерти мальчика 2005 года рождения во время утренней зарядки в детском лагере.
Также «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану передавали, что в Махачкале мальчик умер после укола в больнице.