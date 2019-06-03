СК возбудил дело из-за смерти школьника в лагере в Приамурье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьника во время утренней зарядки в детском лагере «Колосок» в Амурской области. Об этом информирует пресс-служба СК по региону.

РИА Новости

«Дело возбуждено по ч. 1. ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»)», — цитирует сообщение РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее местные власти заявили о смерти мальчика 2005 года рождения во время утренней зарядки в детском лагере. Также «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану передавали, что в Махачкале мальчик умер после укола в больнице.