СК возбудил дело из-за смерти школьника в лагере в Приамурье

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьника во время утренней зарядки в детском лагере «Колосок» в Амурской области. Об этом информирует пресс-служба СК по региону.
СК возбудил дело из-за смерти школьника в лагере в Приамурье
  • РИА Новости

«Дело возбуждено по ч. 1. ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»)», — цитирует сообщение РИА Новости.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее местные власти заявили о смерти мальчика 2005 года рождения во время утренней зарядки в детском лагере.

Также «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану передавали, что в Махачкале мальчик умер после укола в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить