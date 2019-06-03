СМИ: В России предложили ввести экосбор с производителей сигарет

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Федеральный проект «Трезвая Россия» направил в Минприроды и Министерство здравоохранения письмо с предложением взимать с производителей сигарет экологический сбор. Об этом пишет газета «Известия».

Авторы инициативы предложили, чтобы размер платежа составлял не менее 5 рублей с пачки.

Издание отмечает, что в мире ежегодно выпускается около 6 трлн сигарет, при этом сотни тысяч окурков попадают в окружающую среду, в основном — в воду.

В «Трезвой России» заявили, что, по прогнозам, к 2025 году количество табачного мусора увеличится более чем на 50%, в том числе это будет связано с ростом численности населения планеты.

При этом в пресс-службе Минздрава заявили, что не возражают против введения экосбора, учитывая вред, наносимый экологии курением. Также в ведомстве добавили, что вопрос введения экосбора целесообразно проработать с Минприроды и Минфином.

Ранее НСН со ссылкой на опрос сервиса Tvil.ru назвала самые комфортные для некурящих курортные города России.

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