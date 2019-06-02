В РПЦ опровергли сообщения об исчезновении останков детей Николая II

Останки детей последнего российского императора Николая II царевича Алексея и княжны Марии по-прежнему находятся в Новоспасском монастыре в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе РПЦ.

«Ряд СМИ распространяет недостоверную информацию относительно останков, находящихся в Новоспасском монастыре», — заявил агентству пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

В свою очередь, в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата назвали подобные сообщения выдумкой «для генерирования скандальных слухов и сплетен».

«Мощи, которые, предположительно, принадлежат царевичу Алексею и княжне Марии, находятся там, где они всегда находились, — в одном из московских монастырей, в запечатанном виде, в специальных ковчегах», — подчеркнул заместитель председателя отдела Владимир Кипшидзе.

Он также пояснил, что некоторые частицы останков были изъяты для подтверждения их подлинности и находятся в специальных учреждениях.

Ранее URA.RU со ссылкой на источники передавало, что фрагменты останков цесаревича Алексея и княжны Марии могли быть уничтожены в результате «каких-то неудачных манипуляций».

Летом 2018 года в Следственном комитете России сообщили, что проведённые экспертизы подтвердили подлинность останков Николая II и членов его семьи.