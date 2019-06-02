В Омске умер бывший генпрокурор России Казанник

Бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник умер в Омске на 78-м году жизни, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя университета города.

«Сегодня рано утром после продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Алексей Казанник», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что прощание с юристом пройдёт в образовательном учреждении 4 июня.

Казанник занимал должность генерального прокурора России с октября 1993 года по 25 апреля 1994 года.

Впоследствии он был заместителем губернатора Омской области Леонида Полежаева и преподавателем в ОмГУ.

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