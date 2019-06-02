В Омске умер бывший генпрокурор России Казанник
- РИА Новости
«Сегодня рано утром после продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Алексей Казанник», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что прощание с юристом пройдёт в образовательном учреждении 4 июня.
Казанник занимал должность генерального прокурора России с октября 1993 года по 25 апреля 1994 года.
Впоследствии он был заместителем губернатора Омской области Леонида Полежаева и преподавателем в ОмГУ.
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