Роскомнадзор призвал родителей отказаться от публикации фото детей в соцсетях

Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фотографии детей в социальных сетях.

«Стремясь поделиться со всем миром своим маленьким большим счастьем, они, к сожалению, не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков», — указало ведомство на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметили в Роскомнадзоре, ребёнок, когда вырастет, может негативно воспринять свои младенческие и детские фотографии, которые были опубликованы без его согласия. Данные снимки также могут быть использованы посторонними людьми для травли тех, кто на них запечатлён.

Однако хуже всего то, что фото могут быть использованы преступниками.

«Например, в последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей», — отмечается в заявлении.

В ведомстве указали, что дети имеют такие же права на конфиденциальность, как и родители, даже если пока не могут о них заявить.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил ввести запрет на использование Instagram более одного часа в день.