Беглов подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Петербурга

Короткая ссылка
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал документы в избирательную комиссию о выдвижении кандидатом на выборы главы города.

Об этом сообщил член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

«У нас сегодня произошла подача первым кандидатом документов о самовыдвижении. Все документы представлены, он приобрел права кандидата… Первый кандидат, представивший документы в санкт-петербургскую избирательную комиссию, — врио губернатора Санкт-Петербурга — Беглов Александр Дмитриевич. От нас он поехал открывать специальный избирательный счёт», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Беглов заявил о намерении участвовать в выборах главы Петербурга как самовыдвиженец.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить