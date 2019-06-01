Беглов подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал документы в избирательную комиссию о выдвижении кандидатом на выборы главы города.

Об этом сообщил член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

«У нас сегодня произошла подача первым кандидатом документов о самовыдвижении. Все документы представлены, он приобрел права кандидата… Первый кандидат, представивший документы в санкт-петербургскую избирательную комиссию, — врио губернатора Санкт-Петербурга — Беглов Александр Дмитриевич. От нас он поехал открывать специальный избирательный счёт», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Беглов заявил о намерении участвовать в выборах главы Петербурга как самовыдвиженец.