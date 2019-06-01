В аэропорту Симферополя начнут принимать электронные посадочные талоны с 3 июня

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Аэропорт Симферополя с понедельника, 3 июня, начнёт обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами, сообщает ТАСС.

«Международный аэропорт Симферополь внедрит систему использования электронных посадочных талонов с 3 июня. Для внедрения системы обслуживания электронных посадочных талонов в аэропорту было смонтировано специальное оборудование», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пассажиры внутренних рейсов всех авиакомпаний, вылетающих из аэропорта Внуково, смогут использовать электронные посадочные талоны во время прохождения предполётных процедур с 1 июня. 

Такая же возможность есть в Шереметьеве, Домодедове и некоторых региональных аэропортах.

Согласно приказу Минтранса, в России с 24 февраля 2019 года пассажиры могут проходить в самолёт по электронным посадочным талонам.

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