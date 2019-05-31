Российское посольство опровергло данные, содержащиеся в статье американской газеты The Washington Post, о переговорах России и США по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.

«Недоумение вызывает и утверждение (журналиста издания. — RT) П. Соннэ о том, что «Вашингтон и Москва ведут переговоры о перспективах ДСНВ. Нам о таких контактах ничего не известно», — цитирует заявление РИА Новости.

В посольстве добавили, что президент России Владимир Путин ещё год назад в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть возможность продления ДСНВ после 2021 года. Диппредставительство отмечает, что «ответа пока нет».

Также в сообщении говорится, что 30 мая старший директор Совета национальной безопасности Тим Моррисон заявил, что решение о продлении договора администрация США примет «не ранее 2020 года».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России обсуждать с США продление СНВ-III.

Посольство опровергло данные СМИ о переговорах России и США по СНВ.