В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Ольховая»

Власти Москвы рассказали о ходе строительства станции метро «Ольховая» Сокольнической линии.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт информационного центра столичного правительства.

Как заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв, работы по благоустройству территории вокруг входных павильонов подходят к завершению.

Новая станция находится в пешей доступности от строящегося медцентра в Коммунарке.

Запуск участка красной ветки от «Филатова луга» до «Коммунарки» запланирован на конец июня — начало июля.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве выделят участок для строительства объектов ТПУ «Лесопарковая».