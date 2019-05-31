В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Ольховая»
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт информационного центра столичного правительства.
Как заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв, работы по благоустройству территории вокруг входных павильонов подходят к завершению.
Новая станция находится в пешей доступности от строящегося медцентра в Коммунарке.
Запуск участка красной ветки от «Филатова луга» до «Коммунарки» запланирован на конец июня — начало июля.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве выделят участок для строительства объектов ТПУ «Лесопарковая».