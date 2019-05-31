Московские электробусы перевезли пять миллионов пассажиров с сентября 2018 года

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Столичные электробусы перевезли около пяти миллионов пассажиров с сентября 2018 года, сообщает сайт «Москва 24».
Московские электробусы перевезли пять миллионов пассажиров с сентября 2018 года
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На данный момент в городе работает 100 таких транспортных средств. Для них установлено 62 зарядные станции.

«Электробусы становятся всё более популярными у москвичей и гостей столицы. С начала мая они ежедневно перевозят около 50 тыс. человек. Это на 40 тыс. больше, чем в первый месяц работы», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

Электробус рассчитан на 85 пассажиров. В салоне имеются системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъёмы, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi.

В декабре 2018 года Newinform сообщал, что в Москве запустили четыре электробуса на маршруте № 76.

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