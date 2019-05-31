В Подмосковье состоялся 24-й Международный благотворительный турнир по гольфу

В Московской области в пятницу, 31 мая, в преддверии Международного дня защиты детей состоялся 24-й Международный благотворительный турнир по гольфу.

Турнир открыл исполняющий обязанности начальника ГлавУпДК Сергей Юрьевич Макаров.

В церемонии приняли участие в том числе первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, а также глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Есть турниры, как вот этот турнир, которому уже 24 года, когда все деньги, которые приходят сюда от спонсоров или от участников соревнований, они идут на благотворительность. Это очень добрый, очень правильный формат. И раз он существует 24 года, значит, он действительно востребован, очень нужен», — заявила Журова.

Как указала парламентарий, самое главное, что это на благо детей.

«И ещё очень важный нюанс этого турнира… Почему все хотят в нём играть? Не только потому, что хотят проявить какую-то доброту, сочувствие и оказать помощь детям. Здесь участвуют дети-юниоры, они играют в каждой команде, и для них это тоже событие, потому что со взрослыми людьми они участвуют в благотворительном турнире и могут проявить себя», — добавила она.

В ходе церемонии открытия Александр Жуков отметил, что самое главное заключается в том, что «этот турнир благотворительный и собранные деньги пойдут на лечение больным детям».

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в 19 парках Москвы подготовили праздничную программу к Международному дню защиты детей.