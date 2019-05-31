Шойгу назвал угрозой для России активизацию боевиков в Центральной Азии

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что активизация террористов в Центральной Азии представляет угрозу для России, в связи с этим принимается комплекс мер по нейтрализации вызовов.
Шойгу назвал угрозой для России активизацию боевиков в Центральной Азии
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе коллегии военного ведомства, говорится в пресс-релизе Минобороны.

Он отметил, что Центрально-Азиатское стратегическое направление — одно из важнейших для обеспечения военной безопасности страны и поддержания региональной стабильности.

«В настоящее время основную опасность для Российской Федерации на данном направлении представляют действия международных террористов и нарастание исламского экстремизма», — заявил Шойгу.

Он добавил, что российская сторона принимает комплекс мер по нейтрализации возникающих вызовов и угроз, в частности, продолжает последовательно наращивать и совершенствовать боевой состав Центрального военного округа (ЦВО).

В марте URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦВО передавало, что в рамках учений в Прикамье по тревоге были подняты сверхзвуковые истребители-перехватчики.

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