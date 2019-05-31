Шойгу назвал угрозой для России активизацию боевиков в Центральной Азии
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе коллегии военного ведомства, говорится в пресс-релизе Минобороны.
Он отметил, что Центрально-Азиатское стратегическое направление — одно из важнейших для обеспечения военной безопасности страны и поддержания региональной стабильности.
«В настоящее время основную опасность для Российской Федерации на данном направлении представляют действия международных террористов и нарастание исламского экстремизма», — заявил Шойгу.
Он добавил, что российская сторона принимает комплекс мер по нейтрализации возникающих вызовов и угроз, в частности, продолжает последовательно наращивать и совершенствовать боевой состав Центрального военного округа (ЦВО).
В марте URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦВО передавало, что в рамках учений в Прикамье по тревоге были подняты сверхзвуковые истребители-перехватчики.