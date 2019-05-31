На Урале сошли с рельсов 16 вагонов с железной рудой
- © Konstantin Kokoshkin/Russian Look
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«Тридцать первого мая 2019 года в 13.35 мск на станции Смычка Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги произошёл сход 16 вагонов грузового поезда, груз — железная руда», — указано в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. Происшествие не повлияло на движение поездов.
В связи с ЧП создана комиссия Свердловской железной дороги.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области сошла с рельсов цистерна с бензином.