На Урале сошли с рельсов 16 вагонов с железной рудой

В Свердловской области на станции возле Нижнего Тагила произошёл сход с рельсов 16 вагонов с железной рудой, никто не пострадал. Об этом информирует пресс-служба Свердловской железной дороги.

© Konstantin Kokoshkin/Russian Look

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«Тридцать первого мая 2019 года в 13.35 мск на станции Смычка Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги произошёл сход 16 вагонов грузового поезда, груз — железная руда», — указано в сообщении. Отмечается, что никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. Происшествие не повлияло на движение поездов. В связи с ЧП создана комиссия Свердловской железной дороги. Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области сошла с рельсов цистерна с бензином.