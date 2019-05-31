На Урале сошли с рельсов 16 вагонов с железной рудой

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В Свердловской области на станции возле Нижнего Тагила произошёл сход с рельсов 16 вагонов с железной рудой, никто не пострадал. Об этом информирует пресс-служба Свердловской железной дороги.
На Урале сошли с рельсов 16 вагонов с железной рудой
  • © Konstantin Kokoshkin/Russian Look
  • globallookpress.com

«Тридцать первого мая 2019 года в 13.35 мск на станции Смычка Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги произошёл сход 16 вагонов грузового поезда, груз — железная руда», — указано в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. Происшествие не повлияло на движение поездов.

В связи с ЧП создана комиссия Свердловской железной дороги.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области сошла с рельсов цистерна с бензином.

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