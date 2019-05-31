В Екатеринбурге завели дело по факту травмирования подростка в конном клубе

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В Екатеринбурге завели уголовное дело по факту травмирования 14-летней девочки в конном клубе, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на СУ СК России по Свердловской области.
В Екатеринбурге завели дело по факту травмирования подростка в конном клубе
  • ©pixabay.com

Статья — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«Степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, выясняется в рамках судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются свидетели и непосредственные очевидцы инцидента», — говорится на сайте ведомства.

Проверку также проводят сотрудники прокуратуры.

Ранее Nation News сообщал, что в Бурятии расследуют уголовное дело по факту травмирования детей на батуте.

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