В Екатеринбурге завели дело по факту травмирования подростка в конном клубе

В Екатеринбурге завели уголовное дело по факту травмирования 14-летней девочки в конном клубе, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на СУ СК России по Свердловской области.

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Статья — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». «Степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, выясняется в рамках судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются свидетели и непосредственные очевидцы инцидента», — говорится на сайте ведомства. Проверку также проводят сотрудники прокуратуры. Ранее Nation News сообщал, что в Бурятии расследуют уголовное дело по факту травмирования детей на батуте.