В Екатеринбурге завели дело по факту травмирования подростка в конном клубе
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Статья — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
«Степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, выясняется в рамках судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются свидетели и непосредственные очевидцы инцидента», — говорится на сайте ведомства.
Проверку также проводят сотрудники прокуратуры.
Ранее Nation News сообщал, что в Бурятии расследуют уголовное дело по факту травмирования детей на батуте.