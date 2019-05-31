В ФСБ сообщили о двух возбуждённых после операции под Владимиром делах

ФСБ России возбудила два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области 22 мая, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт.

«22 мая 2019 года... УФСБ России по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении указанных лиц по признакам преступлений... приготовление к теракту, а также в отношении одного из указанных лиц... содействие террористической деятельности», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным следствия, жители города получили через интернет от сторонника международной террористической организации инструкции для совершения преступления на территории России.

Отмечается, что данные действия были направлены на «дестабилизацию деятельности органов власти или международных организаций» либо на оказание воздействия «на принятие ими решений».

Для реализации задуманного боевики нелегально приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства.

Следствие также установило факты неоднократных денежных переводов одним из подозреваемых в пользу террористов.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поблагодарил спецслужбы за успешно проведённую операцию, «предотвратившую трагедию».