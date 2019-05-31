В ФСБ сообщили о двух возбуждённых после операции под Владимиром делах

Короткая ссылка
ФСБ России возбудила два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области 22 мая, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт.
В ФСБ сообщили о двух возбуждённых после операции под Владимиром делах
  • РИА Новости

«22 мая 2019 года... УФСБ России по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении указанных лиц по признакам преступлений... приготовление к теракту, а также в отношении одного из указанных лиц... содействие террористической деятельности», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным следствия, жители города получили через интернет от сторонника международной террористической организации инструкции для совершения преступления на территории России.

Отмечается, что данные действия были направлены на «дестабилизацию деятельности органов власти или международных организаций» либо на оказание воздействия «на принятие ими решений».

Для реализации задуманного боевики нелегально приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства.

Следствие также установило факты неоднократных денежных переводов одним из подозреваемых в пользу террористов.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поблагодарил спецслужбы за успешно проведённую операцию, «предотвратившую трагедию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить