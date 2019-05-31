Под Смоленском предотвратили незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Смоленской области полицейским совместно с сотрудниками ФСБ удалось предотвратить незаконный вывоз бивней мамонта в Беларуссию.

«На автодороге Москва-Минск полицейскими остановлен грузовой автомобиль, который следовал из Москвы в Республику Беларусь», — цитирует РИА Новости Волк.

Она сообщила, что в грузовике «находилось более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет».

«По предварительной информации, палеонтологические материалы были добыты в Якутии», — заявила представитель МВД.

Она подчеркнула, что у водителя отсутствовали разрешительные документы министерства культуры России на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта министерства культуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурным ценностям.

Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК России.

В ноябре 2018 года сайт «Москва 24» сообщал, что в Подмосковье археологи нашли череп мамонта с кладом внутри.

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