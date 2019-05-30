В Подмосковье отчитались о проверках газового оборудования в многоквартирных домах
- РИА Новости
К настоящему времени работы проведены в 8,5 тыс. домах.
«Это делается для предотвращения несчастных случаев, связанных с утечками газа, и повышения безопасности жителей газифицированных многоквартирных домов», — заявил Пестов.
При выявлении нарушений сотрудники Госжилинспекции выписывают предписания. С начала года удалось добиться устранения более 2,5 тыс. нарушений.
Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН рассказал о необходимых мерах обеспечения газовой безопасности в жилых домах.