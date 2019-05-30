В Подмосковье отчитались о проверках газового оборудования в многоквартирных домах

В Московской области отчитались о проверках газового оборудования в многоквартирных домах с начала 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Дмитрия Пестова.

К настоящему времени работы проведены в 8,5 тыс. домах.

«Это делается для предотвращения несчастных случаев, связанных с утечками газа, и повышения безопасности жителей газифицированных многоквартирных домов», — заявил Пестов.

При выявлении нарушений сотрудники Госжилинспекции выписывают предписания. С начала года удалось добиться устранения более 2,5 тыс. нарушений.

Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН рассказал о необходимых мерах обеспечения газовой безопасности в жилых домах.