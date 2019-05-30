В Бурятии расследуют уголовное дело по факту травмирования детей на батуте

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В Улан-Удэ расследуют уголовное дело по факту травмирования детей на надувном батуте, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Бурятии.
В Бурятии расследуют уголовное дело по факту травмирования детей на батуте
  • РИА Новости

Инцидент произошёл во вторник, 28 мая, возле одного из торговых центров.

Батут перевернулся, когда на нём прыгали дети. Один ребёнок получил перелом, у остальных ушибы.

Дело возбудили по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», говорится на сайте ведомства. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.

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