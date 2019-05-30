В РЖД прокомментировали данные о повышении цен на билеты в плацкарте

Короткая ссылка
Данные о повышении цен на билеты в плацкартных и общих вагонах не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе РЖД.
В РЖД прокомментировали данные о повышении цен на билеты в плацкарте
  • РИА Новости

«Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, Федеральная пассажирская компания не может увеличить тариф, но «может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций».

В связи с этим, как указывается, сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано «некоторыми экспертами», является некорректным. 

Ранее газета «Известия» писала о резком повышении цен на билеты в плацкарте.

Как отмечало издание, Общероссийское объединение пассажиров направило письмо в ФАС, в котором было указано, что соответствующие билеты на летние месяцы подорожали на 65—100%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить