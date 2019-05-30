В РЖД прокомментировали данные о повышении цен на билеты в плацкарте

Данные о повышении цен на билеты в плацкартных и общих вагонах не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе РЖД.

«Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, Федеральная пассажирская компания не может увеличить тариф, но «может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций».

В связи с этим, как указывается, сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано «некоторыми экспертами», является некорректным.

Ранее газета «Известия» писала о резком повышении цен на билеты в плацкарте.

Как отмечало издание, Общероссийское объединение пассажиров направило письмо в ФАС, в котором было указано, что соответствующие билеты на летние месяцы подорожали на 65—100%.