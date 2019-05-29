Переход между платформой Ленинградская и МЦК откроют 12 июня

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Строительство перехода между платформой Ленинградская Московской железной дороги и станцией «Стрешнево» Московского центрального кольца завершат 12 июня.
Переход между платформой Ленинградская и МЦК откроют 12 июня
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Платформы «Стрешнево» МЦК и Ленинградская Рижского направления МЖД соединены с помощью тёплого перехода по принципу «сухие ноги», — заявил заместитель начальника заказчика по строительству и реконструкции интермодальных транспортно-пересадочных узлов ОАО «РЖД» Павел Рукин.

По его словам, 12 июня остановочный пункт откроют для пассажиров в полном объёме.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице выделят участок для строительства объектов ТПУ «Лесопарковая».

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