Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Мезенцев будет работать на «крайне актуальном направлении развития сотрудничества с очень важным братским государством».

«Дмитрий Фёдорович имеет очень богатый опыт работы — сенатором, губернатором, а также в сфере международной деятельности: он был генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества. Этот опыт позволит ему эффективно выполнять эту ответственную работу», — сказала она.

Ранее Мезенцев сообщил, что намерен отправиться в Минск в конце мая.

В конце апреля президент России Владимир Путин снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича и назначил на этот пост Мезенцева.