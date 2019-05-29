Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Короткая ссылка
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Мезенцев будет работать на «крайне актуальном направлении развития сотрудничества с очень важным братским государством».

«Дмитрий Фёдорович имеет очень богатый опыт работы — сенатором, губернатором, а также в сфере международной деятельности: он был генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества. Этот опыт позволит ему эффективно выполнять эту ответственную работу», — сказала она.

Ранее Мезенцев сообщил, что намерен отправиться в Минск в конце мая.

В конце апреля президент России Владимир Путин снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича и назначил на этот пост Мезенцева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить