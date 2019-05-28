В московские центры «Мои документы» передадут ещё 25 услуг по соцзащите
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С 3 июня там можно будет подать документы на предоставление и перерасчёт компенсационных выплат и пособий, компенсацию расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, реабилитированных граждан.
Кроме того, появится возможность подтвердить статус малоимущей семьи с детьми и получить другую соцподдержку.
В 2018 году за получением таких услуг в территориальные отделы социальной защиты обратились более 90 тыс. граждан, передаёт портал мэра и правительства.
В центрах «Мои документы» услуги можно получить в любом районе, без привязки к месту жительства.
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