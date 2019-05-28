В московские центры «Мои документы» передадут ещё 25 услуг по соцзащите

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В столичные центры «Мои документы» передадут ещё 25 услуг по социальной защите, сообщает сайт «Москва 24».
В московские центры «Мои документы» передадут ещё 25 услуг по соцзащите
  • © портал мэра и правительства Москвы

С 3 июня там можно будет подать документы на предоставление и перерасчёт компенсационных выплат и пособий, компенсацию расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, реабилитированных граждан.

Кроме того, появится возможность подтвердить статус малоимущей семьи с детьми и получить другую соцподдержку.

В 2018 году за получением таких услуг в территориальные отделы социальной защиты обратились более 90 тыс. граждан, передаёт портал мэра и правительства.

В центрах «Мои документы» услуги можно получить в любом районе, без привязки к месту жительства.

Ранее политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в беседе с ФАН прокомментировал планы ввести электронные паспорта для россиян в 2024 году.

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