Неизвестные сообщили о бомбе в главном аэропорту Камчатки
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.
«Звонки о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропорту, одной из автостанций региона, а также торговом центре в городе Вилючинск поступили дежурным аэропорта и полиции», — указали в спецслужбе.
Как отметили в ведомстве, людей срочно эвакуировали с территории указанных объектов. В настоящий момент на месте работают специалисты ФСБ, МЧС и полиции, кинологи с собаками.
Ранее международный аэропорт Сочи эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании здания.
В конце апреля URA.RU передавало, что посетителей Ельцин Центра в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.