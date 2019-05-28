Неизвестные сообщили о бомбе в главном аэропорту Камчатки

Неизвестные сообщили о минировании зданий международного аэропорта Петропавловска-Камчатского («Елизово»), одной из автостанций и торгового центра в городе Вилючинск.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

«Звонки о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропорту, одной из автостанций региона, а также торговом центре в городе Вилючинск поступили дежурным аэропорта и полиции», — указали в спецслужбе.

Как отметили в ведомстве, людей срочно эвакуировали с территории указанных объектов. В настоящий момент на месте работают специалисты ФСБ, МЧС и полиции, кинологи с собаками.

Ранее международный аэропорт Сочи эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании здания.

В конце апреля URA.RU передавало, что посетителей Ельцин Центра в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.