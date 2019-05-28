СК проверит сообщения о падении снаряда фейерверка на женщину в Ярославле

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Следователи начали проверку по факту травмирования женщины во время салюта в Ярославле. По данным СМИ, ей на голову упал неразорвавшийся снаряд от фейерверка.

«На днях в СМИ появились публикации о том, что 25 мая текущего года в городе Ярославле в ходе праздничного салюта женщина, находившаяся в это время на территории Тверицкого пляжа, получила травму головы вследствие удара неразорвавшимся снарядом от фейерверка», — говорится в сообщении регионального управления СК.

В январе портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге начали проверку по факту травмирования 12-летнего ребёнка от петарды.

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