СК проверит сообщения о падении снаряда фейерверка на женщину в Ярославле
«На днях в СМИ появились публикации о том, что 25 мая текущего года в городе Ярославле в ходе праздничного салюта женщина, находившаяся в это время на территории Тверицкого пляжа, получила травму головы вследствие удара неразорвавшимся снарядом от фейерверка», — говорится в сообщении регионального управления СК.
В январе портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге начали проверку по факту травмирования 12-летнего ребёнка от петарды.