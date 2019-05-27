Опрос показал, как жители страны относятся к позиции России на мировой арене

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, 72% жителей России положительно оценивают позиции страны на мировой арене.

При этом отмечается, что доля скептиков в данном отношении составляет 19%.

По мнению россиян, приоритеты страны заключаются в том числе в становлении одним из наиболее преуспевающих государств мира (45%), в возвращении статуса супердержавы (34%).

Ранее сообщалось, что по результатам опроса, проведённого Фондом общественного мнения, организацию праздничных мероприятий по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне положительно оценили 78% жителей России.