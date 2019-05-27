Эксперт оценил предложение возобновить практику сдачи бутылок в магазин

Короткая ссылка
Председатель Международного социально-экологического союза эколог Святослав Забелин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложение возобновить практику сдачи бутылок в магазин.
Эксперт оценил предложение возобновить практику сдачи бутылок в магазин
  • РИА Новости

По его мнению, в России такая мера необходима.

«Сейчас идёт кампания по раздельному сбору отходов. У нас, например, во Владимирской области поставили контейнеры для пластика, металла и стекла. Довольно много людей сбрасывают туда бутылки, но всё-таки при такой системе не каждая бутылка останется целой», — заявил он.

Как полагает Забелин, россияне легко привыкнут к новой практике, главное, чтобы пункты сдачи стеклотары были расположены в самих магазинах.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение возобновить практику сдачи бутылок в магазин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить