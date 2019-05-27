Эксперт оценил предложение возобновить практику сдачи бутылок в магазин

Председатель Международного социально-экологического союза эколог Святослав Забелин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложение возобновить практику сдачи бутылок в магазин.

По его мнению, в России такая мера необходима.

«Сейчас идёт кампания по раздельному сбору отходов. У нас, например, во Владимирской области поставили контейнеры для пластика, металла и стекла. Довольно много людей сбрасывают туда бутылки, но всё-таки при такой системе не каждая бутылка останется целой», — заявил он.

Как полагает Забелин, россияне легко привыкнут к новой практике, главное, чтобы пункты сдачи стеклотары были расположены в самих магазинах.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение возобновить практику сдачи бутылок в магазин.