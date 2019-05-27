СМИ: Лишённых прав водителей в России могут начать выявлять при помощи камер
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Согласно инициативе, наёмные операторы «Автодаты» изучат базу ФИС ГИБДД по административным делам, чтобы найти регистрационные номера соответствующих транспортных средств. «Автодата» опирается на телематику подключённых автомобилей (машины с SIM-картами, с помощью которых передаются и принимаются данные), поэтому точное позиционирование будет производиться после того, как интеллектуальные транспортные системы дороги и операторы телематических систем засекут транспортное средство нарушителя.
Как отметили в «Автонете», сначала ставку будут делать на камеры видеофиксации ГИБДД и ЦОДД, а также сторонних коммерческих организаций, нанимаемых региональными властями для видеофотофиксации в рамках государственно-частного партнёрства.
Данные планируется передавать в ГИБДД для перехвата нарушителя отрядом ДПС.
«Человека лишили водительского удостоверения, но он всё ещё остаётся за рулем. Он понимает, что его, скорее всего, не смогут поймать, пока он двигается в трафике с другими водителями, не нарушая правила дорожного движения. Для поиска таких правонарушителей и нужен этот сервис», — пояснил глава пресс-службы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.
По его словам, доступ к камерам предполагается законодательно закрепить в рамках нормативно-правовой поддержки «Автодаты».
Проект должен быть реализован в течение трёх лет, как и в целом база «Автодата».
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.