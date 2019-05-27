СМИ: Лишённых прав водителей в России могут начать выявлять при помощи камер

Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» в рамках проекта «Автодата» разрабатывает сервис по обнаружению автомобилей, владельцы которых лишены прав. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно инициативе, наёмные операторы «Автодаты» изучат базу ФИС ГИБДД по административным делам, чтобы найти регистрационные номера соответствующих транспортных средств. «Автодата» опирается на телематику подключённых автомобилей (машины с SIM-картами, с помощью которых передаются и принимаются данные), поэтому точное позиционирование будет производиться после того, как интеллектуальные транспортные системы дороги и операторы телематических систем засекут транспортное средство нарушителя.

Как отметили в «Автонете», сначала ставку будут делать на камеры видеофиксации ГИБДД и ЦОДД, а также сторонних коммерческих организаций, нанимаемых региональными властями для видеофотофиксации в рамках государственно-частного партнёрства.

Данные планируется передавать в ГИБДД для перехвата нарушителя отрядом ДПС.

«Человека лишили водительского удостоверения, но он всё ещё остаётся за рулем. Он понимает, что его, скорее всего, не смогут поймать, пока он двигается в трафике с другими водителями, не нарушая правила дорожного движения. Для поиска таких правонарушителей и нужен этот сервис», — пояснил глава пресс-службы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

По его словам, доступ к камерам предполагается законодательно закрепить в рамках нормативно-правовой поддержки «Автодаты».

Проект должен быть реализован в течение трёх лет, как и в целом база «Автодата».

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.