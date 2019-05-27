Названы регионы России — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

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Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

По данным агентства, по итогам 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге объём скорректированных социальных расходов превышает 80 тыс. рублей на человека. 

При этом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и в Ямало-Ненецком автономном округе значение показателя составило 79,71 тыс. рублей на человека и 72,75 тыс. рублей на человека соответственно.

В Москве среди социальных расходов консолидированного бюджета наибольший объём приходится на социальную политику и образование — 17% и 13% всех расходов консолидированного бюджета в 2018 году.

В Петербурге, Сахалинской области и ХМАО на первом месте по объёмам находятся расходы на образование — 25%, 18% и 28% суммарных расходов консолидированного бюджета. 

Ранее Mkset.ru сообщал, что бюджет Башкирии в 2018 году исполнен с профицитом в 24,6 млрд рублей. За отчётный период в консолидированный бюджет поступило 239,8 млрд рублей доходов (+19,3% по сравнению с 2017 годом). При этом расходы составили 215,2 млрд рублей (+13,7%).

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