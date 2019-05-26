Эксперты составили топ-5 «внедорожных» кроссоверов в России

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Специалисты составили рейтинг наиболее «внедорожных» кроссоверов, представленных на российском рынке.
Эксперты составили топ-5 «внедорожных» кроссоверов в России
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал CarsWeek.

Лидером списка стал Toyota RAV4 — автомобиль, который, по мнению экспертов, «имеет всё, что необходимо для езды по бездорожью».

Второе место занял Range Rover Evoque с современными системами стабилизации, третье — Mercedes-Benz GLE с системой E-Active Body Control. 

Также в рейтинг вошли Jaguar I-Pace и BMW X5.

Ранее Nation News передавал, что продажи подержанных люксовых автомобилей в России показали рост на 6,5% в I квартале 2019 года.

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