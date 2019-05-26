Военные ЧФ провели учения по отражению атаки диверсантов

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Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) провели антитеррористические учения по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника на объекты аэродрома базирования морской авиации.
Военные ЧФ провели учения по отражению атаки диверсантов
  • © Минобороны РФ

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение ЧФ. 

По сценарию учений, противник запустил над аэродромом беспилотник для отвлечения внимания. Одновременно с этим другая группа «террористов» проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла здание учебных классов подготовки лётчиков.

Беспилотник был уничтожен огнём зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Личный состав дежурного подразделения аэродрома вступил в бой с «диверсантами» и удерживал противника до прибытия подразделений антитеррора. Они штурмом взяли здание и нейтрализовали «террористов».

В учениях приняли участие более 200 военнослужащих и около 10 единиц боевой техники.

Ранее «Крыминформ» передавал, что фрегаты и сторожевые корабли ЧФ провели учебный бой.

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