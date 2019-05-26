Военные ЧФ провели учения по отражению атаки диверсантов

Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) провели антитеррористические учения по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника на объекты аэродрома базирования морской авиации.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение ЧФ.

По сценарию учений, противник запустил над аэродромом беспилотник для отвлечения внимания. Одновременно с этим другая группа «террористов» проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла здание учебных классов подготовки лётчиков.

Беспилотник был уничтожен огнём зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Личный состав дежурного подразделения аэродрома вступил в бой с «диверсантами» и удерживал противника до прибытия подразделений антитеррора. Они штурмом взяли здание и нейтрализовали «террористов».

В учениях приняли участие более 200 военнослужащих и около 10 единиц боевой техники.

Ранее «Крыминформ» передавал, что фрегаты и сторожевые корабли ЧФ провели учебный бой.