В Госдуме предложили развить программу «Безопасный город» по всей России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением распространить программу «Безопасный город», которая позволяет с помощью камер распознавать лица, на всю Россию.

Об этом он заявил во время Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, который проходит в Крыму.

«Мы инициировали в одном из городов моего избирательного округа эту программу в качестве пилотного проекта. В её основе — установка видеокамер на всех остановках и в местах скопления людей и внедрение программы распознавания лиц», — цитирует Володина пресс-служба.

Он выразил надежду на то, что программа будет поддержана на федеральном уровне для облегчения работы правоохранительных органов.

Ранее kp.ru сообщала, что в Твери намерены установить дополнительные камеры видеонаблюдения. Всего в городе их появится более 120.