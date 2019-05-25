В Госдуме предложили развить программу «Безопасный город» по всей России

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением распространить программу «Безопасный город», которая позволяет с помощью камер распознавать лица, на всю Россию.
В Госдуме предложили развить программу «Безопасный город» по всей России
  • РИА Новости

Об этом он заявил во время Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, который проходит в Крыму.

«Мы инициировали в одном из городов моего избирательного округа эту программу в качестве пилотного проекта. В её основе — установка видеокамер на всех остановках и в местах скопления людей и внедрение программы распознавания лиц», — цитирует Володина пресс-служба.

Он выразил надежду на то, что программа будет поддержана на федеральном уровне для облегчения работы правоохранительных органов.

Ранее kp.ru сообщала, что в Твери намерены установить дополнительные камеры видеонаблюдения. Всего в городе их появится более 120.

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