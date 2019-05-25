Прокуратура начала проверку из-за повреждения летевшего в Ижевск самолёта 

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Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом с повреждением тросом самолёта, летевшего из Москвы в Ижевск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.
Прокуратура начала проверку из-за повреждения летевшего в Ижевск самолёта 
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов в связи с инцидентом с тросом заземления на воздушном судне, летевшем рейсом Москва — Ижевск», — сообщила Короткова. 

Отмечается, что, согласно предварительным данным, 25 мая во время подготовки к вылету самолёта рейса Москва — Ижевск работники наземных служб не отцепили трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж самолёта. Воздушное судно выполнило посадку в штатном режиме. Никто не пострадал.

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