Прокуратура начала проверку из-за повреждения летевшего в Ижевск самолёта
- © Максим Блинов
- РИА Новости
«Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов в связи с инцидентом с тросом заземления на воздушном судне, летевшем рейсом Москва — Ижевск», — сообщила Короткова.
Отмечается, что, согласно предварительным данным, 25 мая во время подготовки к вылету самолёта рейса Москва — Ижевск работники наземных служб не отцепили трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж самолёта. Воздушное судно выполнило посадку в штатном режиме. Никто не пострадал.
Ранее в Ульяновске самолёт SSJ-100 прервал взлёт из-за датчика гидросистемы.