Прокуратура начала проверку из-за повреждения летевшего в Ижевск самолёта

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом с повреждением тросом самолёта, летевшего из Москвы в Ижевск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

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РИА Новости

«Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов в связи с инцидентом с тросом заземления на воздушном судне, летевшем рейсом Москва — Ижевск», — сообщила Короткова. Отмечается, что, согласно предварительным данным, 25 мая во время подготовки к вылету самолёта рейса Москва — Ижевск работники наземных служб не отцепили трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж самолёта. Воздушное судно выполнило посадку в штатном режиме. Никто не пострадал. Ранее в Ульяновске самолёт SSJ-100 прервал взлёт из-за датчика гидросистемы.