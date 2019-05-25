Источники рассказали о первом подъёме в воздух беспилотника «Охотник»

Российский ударный беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух в начале весны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли.

«Охотник» в начале весны впервые совершил полный разгон и оторвался от взлётно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода», — рассказал источник.

По его словам, «аппарат поднялся в воздух на высоту нескольких метров, совершив так называемый подскок, после чего сразу приземлился».

Другой источник подчеркнул, что испытания «не являются полноценным полётом, а только предваряют его и нужны для финальной проверки аэродинамики машины, её управляемости и работы бортовых систем».

Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».

Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News рассказал, что «Охотник» будет иметь возможность наносить удары по наземным и морским целям.