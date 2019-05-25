Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая

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С 25 мая вступает в силу межправительственное соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.

В то же время граждане Коста-Рики с действительными паспортами смогут без виз въезжать в Россию до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, считая с даты первого въезда.

28 мая 2018 года агентство ФАН сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров заключил межправительственное соглашение об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках россиян и граждан Коста-Рики.

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